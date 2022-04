Golf: Woods lässt Start beim Masters weiter offen

Superstar Tiger Woods lässt die Golf-Welt weiter im Unklaren über seinen Start beim am Donnerstag beginnenden US Masters. „Ich werde heute nach Augusta reisen, um meine Vorbereitung und mein Training fortzusetzen“, schrieb der 46-Jährige am Sonntag bei Twitter. Eine Entscheidung über seine Teilnahme sei aber noch nicht gefallen.