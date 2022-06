Golf: 9/11-Opfer üben Kritik an der neuen Saudi-Tour LIV mit Mickelson und Kaymer

Und so dürfte es frostig zugehen, wenn bei den US Open ab Donnerstag in Boston die mit Geld zugeschütteten „Golf-Rebellen“ auf ihre Berufskollegen treffen, die der traditionellen Tour bislang treu geblieben sind. „Es ist ein unangenehmes Gefühl. Man weiß nicht so recht, über was man mit diesen Jungs jetzt reden soll. Aber wir kommen ja auch nicht wegen einer Verbrüderung nach Boston“, sagte Justin Thomas (USA), im Mai Sieger der PGA Championship.