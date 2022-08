Golfer Kieffer will Bayer Leverkusen "in die Spur" helfen

Am Montag stand der 32-Jährige bei einem Charity-Golfturnier von Bayer Leverkusen schon wieder auf dem Platz. Er freue sich nach dem „nicht ganz so optimalen Saisonstart“ der Werkself in der Fußball-Bundesliga, „ein paar positive Vibes mitzubringen, damit sie auch besser in die Spur kommen“, scherzte Kieffer im Sky-Interview. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)