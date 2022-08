Nach Stensons Absetzung: Donald neuer Ryder-Cup-Kapitän

Eigentlich hatte der Schwede Henrik Stenson das europäische Team bei der 44. Auflage des Wettbewerbs vom 24. September bis 1. Oktober in Rom anführen sollen. Wegen seiner Teilnahme an der umstrittenen LIV-Golftour verlor Stenson aber seine Kapitäns-Rolle. An der Spitze des US-Teams steht der zweimalige Major-Sieger Zach Johnson (46).