Mit 45. Sieg: Langer schreibt Golf-Geschichte

Frankfurt am Main (SID) - Nächster Meilenstein für Bernhard Langer: Mit dem 45. Sieg auf der US-Champions-Tour hat Deutschlands Golf-Idol den Rekord des US-Amerikaners Hale Irwin eingestellt. Bei der Chubb Classic in Naples/Florida gewann der 65-Jährige aus Anhausen in beeindruckender Manier mit einem Gesamtergebnis von 199 und drei Schlägen Vorsprung auf den US-Amerikaner Steve Stricker und Padraig Harrington (Irland).