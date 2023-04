LIV-Tour: Kaymer 44. in Singapur - Gooch kassiert ab

Der ehemalige Weltranglistenerste präsentierte sich in Singapur immerhin auf der zweiten Runde mit Minus 5 Schlägen stark, an den übrigen Tagen blieb er über dem Platzstandard.

Den zweiten LIV-Sieg in Serie sicherte sich Talor Gooch (USA) im Stechen am ersten Extraloch vor Sergio Garcia aus Spanien. Gooch (31) kassierte wie vor einer Woche in Adelaide vier Millionen US-Dollar.