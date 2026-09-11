Henseleit holt wichtigen Sieg

Nach Tag eins in den Niederlanden steht es beim Solheim Cup im Duell mit den Favoritinnen aus den USA unentschieden.

Profi-Golferin Esther Henseleit (27) und ihre europäischen Kolleginnen haben sich zum Auftakt des Solheim Cups ein enges Duell mit den favorisierten USA geliefert.

Nach dem ersten Tag des prestigeträchtigen Vergleichs steht es 4:4 – und Henseleit hatte ihren Anteil an diesem guten Start Europas: Die Olympia-Zweite von 2024 gewann am Freitagvormittag gemeinsam mit der Irin Leona Maguire das Duell mit den Amerikanerinnen Andrea Lee und Lindy Duncan. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs endeten die ersten beiden Sessions am Vor- und Nachmittag jeweils remis.

Solheim Cup: 2:2 zum Auftakt

Henseleit, 21. der Weltrangliste, ist zum zweiten Mal beim Solheim Cup dabei und soll eine tragende Rolle übernehmen. Das gilt umso mehr nach ihrem jüngsten Auftritt bei der British Open: Anfang August hatte Henseleit den ersten Major-Triumph ihrer Karriere denkbar knapp erst im Stechen verpasst. Die 20. Austragung des Solheim Cups findet im Bernardus-Golfclub in der niederländischen Provinz Nordbrabant statt und läuft noch bis Sonntag (Sky).

Am Freitagmorgen standen die ersten Foursomes an, bei denen zwei Team-Spielerinnen abwechselnd den selben Ball spielen. Die USA gingen zunächst in Führung: Starspielerin Nelly Korda und Allisen Corpuz gewannen gegen die Britinnen Charley Hull und Lottie Woad, anschließend setzten sich Lauren Coughlin und Alison Lee gegen Nanna Madsen (Dänemark) und Celine Boutier (Frankreich) durch. Henseleit und Maguire stellten dann den Anschluss her, Maja Stark und Linn Grant (beide Schweden) sorgten mit ihrem Sieg über Rose Zhang und Jennifer Kupcho für den 2:2-Ausgleich.

Fourballs: USA holt auf

Für die Fourballs am Nachmittag, bei denen jede Spielerin den eigenen Ball spielt, veränderte Kapitänin Anna Nordqvist das Team, unter anderem erhielt Henseleit eine Pause. Und zunächst steuerte Europa auf drei weitere Punkte zu, führte in drei der vier Duelle – am Ende wurde es nur ein weiterer Sieg: Mimi Rhodes (Großbritannien) und Nastasia Nadaud (Frankreich) setzten sich gegen Corpuz und Auston Kim durch. Megan Khang und Lee holten gegen das Duo Boutier/Madsen aber den dritten vollen Punkt für die USA. Die übrigen beiden Duelle endeten Remis.

Henseleit hatte vor zwei Jahren ihr Debüt beim Solheim Cup gegeben, damals musste sie mit ihren elf Kolleginnen eine 12,5:15,5-Niederlage in den USA hinnehmen. Deshalb würde den Amerikanerinnen ein Unentschieden zur Titelverteidigung reichen. Auch die Gesamtbilanz ist für Europa negativ: Sieben Siegen und einem Unentschieden stehen elf Niederlagen gegenüber.