Masters: Deutscher Golfer Bernhard Langer verliert Altersrekord

Bernhard Langer hat einen Masters-Rekord an eine andere Golf-Legende verloren.

Der 65-Jährige aus Anhausen verpasste bei seiner 40. Teilnahme in Augusta mit 149 Schlägen (75+74) nach zwei Runden den Cut, er will aber im kommenden Jahr wieder an den Start gehen und „neu angreifen“, wie er bei Sky sagte.