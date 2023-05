PGA Championship: Masters-Sieger Rahm weit zurück

DeChambeau spielte sechs Birdies und zwei Bogeys und lag damit auch vor dem Weltranglistenzweiten Scottie Scheffler (USA/-3), der Rahm mit einem Sieg wieder an der Spitze ablösen kann. DeChambeau hatte 2020 bei der US Open sein bislang einziges Majorturnier gewonnen. Auch Rahm gewann die US Open (2021) und legte im April mit dem Triumph beim US Masters in Augusta/Georgia nach.