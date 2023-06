BMW International Open 2023: Zeitplan & alle Infos zum Golfturnier samt TV-Übertragung

Das Golf-Jahreshighlight auf deutschem Boden ist von Donnerstag, 22. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, täglich im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie am Sonntag, 25. Juni, zur entscheidenden Phase auch live ab 16 Uhr im Free-TV zu sehen.

Am Donnerstag und Freitag beginnt die Liveübertragung um 12:30 Uhr, am Samstag und Sonntag um 13:30 Uhr. Günter Zapf und Thomas Walz kommentieren. Als Experte ist am Donnerstag Peter Wolfenstetter, lange Jahre Trainer auf der European Tour, und am Freitag Ulrich Eckhardt, Bundestrainer Herren, im Einsatz.