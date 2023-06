Deutsche Teenager-Sensation: Chiara Noja mischt mit 17 die Golfwelt auf

Noja gehört bereits jetzt zu den 100 besten Golferinnen des Planeten. In der Weltrangliste liegt sie aktuell auf Platz 91, noch acht Plätze vor der zweitbesten platzierten Deutschen, Caroline Masson .

Chiara Noja: Debüt auf der LPGA-Tour mit 17 Jahren

In der Saisonwertung der Ladies European Tour (LET), der europäischen Golf-Profiserie, ist sie ebenfalls die beste Deutsche. Derzeit steht Noja auf dem fünften Rang.

Die Jugendliche hat in den vergangenen Jahren und Monaten einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Mit 15 Jahren entschied sie sich für die Profi-Laufbahn. Im Juni 2022 holte sie ihren ersten Sieg bei der Amundi Czech Ladies Challenge auf der Nachwuchstour der LET - mit 16 Jahren und 81 Tagen.

Im November folgte der vorläufige Höhepunkt ihrer Karriere: Bei den Aramco Team Series in Dschidda (Saudi-Arabien) setzte sie sich gegen die Weltklasse-Golferin und ihr Kindheitsidol Charley Hull im Stechen durch. Der erste LET-Titel - mit immer noch gerade einmal 16 Jahren und 241 Tagen.

Es folgten weitere Top-3-Platzierungen - und Noja scheint für Höheres bestimmt: Am Wochenende gab die 17-Jährige ihr Debüt auf der LPGA-Tour, der nordamerikanischen Turnierserie, auf der die weltbesten Golferinnen spielen. Die amerikanische Zeitung The Press of Atlantic City nannte sie bereits im Vorfeld „European teen golf sensation“ - europäische Teenager-Golfsensation.