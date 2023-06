US Open: Wyndham Clark mit emotionaler Botschaft an verstorbene Mutter

Wyndham Clark drückte dem mächtigen Silberpokal einen dicken Kuss auf, ehe seine feuchten Augen wie so oft an diesem denkwürdigen Abend ergriffen Richtung Himmel blickten.

Im Moment des größten Triumphs in der Karriere des 29-Jährigen war seine Mutter ganz nah. 2013 war Lise Clark an Brustkrebs gestorben, schon in ganz jungen Jahren hatte sie ihren Sohn an den Golfsport herangeführt - umso emotionaler war dieser erste Major-Sieg für Wyndham Clark.