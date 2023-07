Golf: "Kann es nicht fassen!" Deutscher Altmeister feiert Major-Triumph

Alex Cejka: „Ich kann es nicht glauben“

In Wales boten sich den Spielern tückische Bedingungen. Starker Wind und Regen beeinflussten die finalen Runden, sodass auch am zweiten Tag in Folge alle Profis über Par spielten. Cejka schaffte mit einer abschließenden 76 und insgesamt 289 Schlägen den Einzug in das Stechen.