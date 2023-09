Fünf Punkte Vorsprung: Europas Golfer führen beim Ryder Cup

Europas Golfer haben zum Auftakt des Ryder Cup gegen die USA in Rom ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. 6,5:1,5 lautete der Score nach dem ersten Tag, dem US-Team gelang kein einziger voller Punktgewinn.

„Das war einer der größten Tage auf einem Golfplatz, es war sehr speziell“, sagte der Engländer Matt Fitzpatrick. Team Europa habe an diesem besonderen Tag „ziemlich gutes Golf gespielt“, fügte der Norweger Viktor Hovland an. Er hatte die Zuschauer, unter ihnen Tennis-Topstar Novak Djokovic, schon auf der Proberunde mit einem Hole-in-One an einem Par-4-Loch verzückt.