PGA Tour 2k23: Bale mit eigenem Golf-Videospiel-Charakter

Bale hatte im Januar diesen Jahres seine Fußballer-Karriere in der MLS beendet. Der ehemalige walisische Nationalmannschaftskapitän hatte schon in seiner Zeit bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid, mit dem er gleich fünfmal die Champions League gewann, mit seiner Vorliebe für Golf für Kritik gesorgt. Insbesondere im Jahr 2019, als er mit einer walisischen Flagge feierte, auf der stand: "Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge."Bale wechselte 2013 für einen damaligen Weltrekordvertrag im Wert von 100 Millionen Euro zu Real, führte zudem sein Heimatland Wales ins Halbfinale der EM 2016 und beim letztjährigen Turnier in Katar zur ersten Weltmeisterschaft seit 1958. Mit 111 Länderspielen ist er walisischer Rekordspieler, auch seine 41 Länderspieltore bedeuten eine Bestmarke.