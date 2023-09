Ryder Cup 2023 - Teams, Zeitplan & TV-Übertragung

Der diesjährige Ryder Cup findet erstmals in Italien statt. Auf dem Course Campionato des Marco Simone Golf and Country Club im italienischen Guidonia Montecelio werden 2023 die besten Golfer der USA und Europa um die begehrte Trophäe spielen. Beim vergangenen Ryder Cup 2021 in den USA konnte Team USA einen souveränen 19-9-Erfolg verbuchen.