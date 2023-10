Golf: Europa siegt - USA auf europäischem Boden seit 1993 sieglos!

Europas Golfer haben den Titel im prestigeträchtigen Ryder Cup zurückerobert. Das Team um Kapitän Luke Donald (England) setzte sich in Rom gegen die USA durch, Tommy Fleetwood holte gegen Rickie Fowler den entscheidenden halben Punkt zum 14,5:10-Zwischenstand. Die Amerikaner verpassten damit erneut einen Auswärtssieg, seit 1993 haben sie nicht mehr auf dem „Alten Kontinent“ gewonnen.

Die Europäer waren mit einer beruhigenden Führung in den Schlusstag gegangen. Nach den Teamduellen am Freitag und Samstag führten sie 10,5:5,5 und brauchten in den abschließenden zwölf Einzeln nur noch vier Siege, die Amerikaner aber hielten den Druck hoch. Für Europa war es der zwölfte Sieg.