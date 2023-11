Golf: LIV-Tour veröffentlicht Terminplan - Fusionsgespräche laufen

Die LIV-Golftour hat vor Abschluss der Fusionsgespräche mit der PGA- und Europa-Tour ihren Terminplan für 2024 veröffentlicht. Von Februar bis August sollen zwölf Events in acht Ländern stattfinden, danach noch ein Einzel- und ein Team-Turnier folgen.

Teilweise überschneiden sich Events der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour zeitlich mit Veranstaltungen der US PGA.

Die LIV-Tour soll Anfang Februar in Mayakoba/Mexiko beginnen, zeitgleich spielt die US PGA in Pebble Beach/Kalifornien.