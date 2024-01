Golfprofi Jäger verpasst ersten PGA-Turniersieg

Der Münchner Golfprofi Stephan Jäger hat auf der US-Tour eine faustdicke Überraschung nur knapp verpasst. Der 34-Jährige, in der Weltrangliste auf Position 101 notiert, wurde am Samstag (Ortszeit) beim mit neun Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier in San Diego geteilter Dritter.