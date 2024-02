Golf: Japaner Matsuyama gewinnt Genesis Invitational

"Die neun Siege zu erreichen war eines meiner großen Ziele", sagte Matsuyama, der sich mit 267 Schlägen vor den US-Amerikanern Luke List und Will Zalatoris (je 270) durchsetzte, "aber nach meiner Verletzung gab es viele Tage, an denen ich dachte, dass ich nie wieder gewinnen würde. Ich hatte ja Mühe, in die Top 10 zu kommen."