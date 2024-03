"Gibt keinen Grund aufzuhören": Langer arbeitet am Comeback

Bernhard Langer denkt noch lange nicht an die Golf-Rente. Nach seiner schweren Verletzung arbeitet der 66-Jährige intensiv an seinem Comeback. „Ich fühle mich abgesehen von dem Achillessehnenriss gesund und agil, mir geht es sehr gut“, sagte Langer im Interview mit der Welt am Sonntag: „Es gibt also keinen Grund aufzuhören.“