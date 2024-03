Golf: Jäger feiert Premieren-Sieg in Texas

Neben dem Preisgeld von 1,638 Millionen US-Dollar erhält Jäger auch ein Startrecht für das prestigeträchtige US-Masters (11. bis 14. April) in Augusta sowie die Tourcard für die kommenden zwei Jahre.

Bereits zweimal stand Jäger, der seit 2012 Profi ist, in diesem Jahr schon kurz vor seinem Premieren-Sieg. In San Diego (USA) und Puerto Vallarta (Mexiko) wurde der 34-Jährige jeweils Dritter. Nach einer 67 auf der Schlussrunde in Houston durfte der Weltranglisten-71. nun endlich jubeln.