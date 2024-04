Golf-Ass Jäger: "Hatte nie einen Plan B"

Golf-Senkrechtstarter Stephan Jäger hat alles auf die Karte Sport gesetzt - und nie an seinem Erfolg gezweifelt. "Hier in den Südstaaten, wo ich seit 16 Jahren zu Hause bin, leben die Menschen sehr häufig ohne Plan B – und den hatte ich auch nie", sagte der Wahl-US-Amerikaner, der am Sonntag in Houston als vierter Deutscher ein PGA-Turnier gewonnen hatte, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.