Golf Masters in Augusta LIVE im TV, Livestream & Ticker

Für die Golfwelt steht das erste große Highlight der Saison an - mit einem der legendärsten Turniere! Von Donnerstag bis Montag steht in Augusta das Masters an.

So können Sie das Masters LIVE sehen:

Woods dabei - Sorgt Jäger beim Masters für Furore?

Dabei sind auf dem heiligen Rasen des Golfsports alle Topstars am Start. Zu den großen Favoriten gehören in diesem Jahr zum Beispiel Scottie Scheffler oder Rory McIlroy.

Letzterer suchte extra für das letzte Major, das ihm in seiner Titelsammlung noch fehlt, extra die Trainerlegende Butch Harmon in dessen Akademie in Las Vegas vor wenigen Wochen auf. Auch Legende Tiger Woods ist trotz seiner gesundheitlichen Probleme der vergangenen Jahre am Start und will um seinen sechsten Masters-Titel kämpfen.