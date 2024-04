Golf: Scheffler weint und führt, Woods erlebt Masters-Horror

Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler greift nach seinem zweitem Masters-Sieg, die Hoffnungen von Superstar Tiger Woods im Grünen Jacket platzten hingegen auf einer verheerenden dritten Runde. Scheffler spielte am Samstag in Augusta eine 71 und geht mit einem Schlag Vorsprung ins Finale am Sonntag, sein US-Landsmann Woods war mit einer 82 so schlecht wie nie an der Magnolia Lane.