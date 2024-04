Regen in Augusta: US Masters beginnt mit Verzögerung

Das US Masters der Golfprofis in Augusta/Georgia wird mit Verzögerung starten. Wie die Organisatoren des Augusta National Golfclubs am Donnerstag wenige Stunden vor dem Beginn der ersten Runde mitteilten, geht es wegen des schlechten Wetters frühestens um 9.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr) los. Am Donnerstag regnete es, für die drei weiteren Turniertage war aber Sonne vorhergesagt.