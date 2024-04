Schlaglichter: Das Leben von Tiger Woods

Tiger Woods kehrt beim Masters in Augusta auf die große Bühne zurück. Der 48-jährige US-Amerikaner bleibt trotz seiner wenigen Turnier-Teilnahmen im Fokus der Öffentlichkeit. Neben Rekorden und Erfolgen wurde seine Karriere auch durch Tiefpunkte geprägt - der SID wirft einen Blick auf einschneidende Momente im Leben von Tiger Woods.

AUFSTIEG: Im August 1996 gewinnt der erst 20-jährige Eldrick Tont Woods als erster Golfer zum dritten Mal in Folge den US-Amateur-Titel. Eine Woche später wird er Profi. Der Aufstieg des hochveranlagten Woods bringt ihm Aufmerksamkeit und hochdotierte Werbeverträge.

PREMIERE: Nach dem Gewinn dreier PGA-Turniere gewinnt Woods 1997 seine Major-Premiere in Augusta. Mit zwölf Schlägen Vorsprung deklassiert der 21-Jährige die gesamte Weltelite. Woods wird jüngster Masters-Sieger und zugleich der erste afroamerikanische Sieger.

GOLF-OLYMP: Mit seinem Sieg in Augusta 2001 macht Woods den "Tiger-Slam" perfekt. Durch seine vorherigen Erfolge bei den drei übrigen Majors im Jahr 2000 ist Woods der erste Golfer, der alle vier Major-Titel gleichzeitig hält. Es ist der Höhepunkt einer unvergleichbaren Dominanz im Golfsport.

IMAGEVERLUST: 2004 heiratet Woods das schwedische Model Elin Nordegren, gemeinsam werden sie Eltern von zwei Kindern. 2010 lassen sie sich scheiden. Zuvor baut Woods einen Autounfall, bekennt sich zu außerehelichen Affären und gesteht seine Hypersexualität. Woods zieht sich vom Golfsport zurück und begibt sich in Therapie. Einige seiner zahlreichen Werbepartner beenden die Zusammenarbeit.

LÄDIERTER RÜCKEN: Zum vierten Mal innerhalb von drei Jahren wird Woods 2017 an seinem chronisch lädierten Rücken operiert. Woods fällt erneut monatelang aus und rutscht in der Weltrangliste zwischenzeitlich auf Rang 1199 ab.

COMEBACK: 2019 kämpft sich Woods in Augusta nach schwierigen Jahren wieder in die Weltspitze zurück, gewinnt das Masters zum fünften Mal. Elf Jahre nach seinem 14. Major-Titel sammelt Woods Nummer 15 und seinen bis heute letzten Sieg bei den Masters.

UNFALL MIT FOLGEN: Am 23. Februar 2021 verliert Woods die Kontrolle über seinen SUV und überschlägt sich. Besonders sein rechtes Bein wird in Mitleidenschaft gezogen und schränkt ihn bis heute ein. Fortan nimmt Woods nur noch an ausgewählten Turnieren teil.