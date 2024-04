Superstar McIlroy dementiert irres 850-Millionen-Dollar-Angebot von LIV Golf

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie solche Gerüchte entstehen“, erklärte der viermalige Major-Sieger gegenüber Todd Lewis von Golf Channel. „Mir wurde nie ein Angebot von LIV unterbreitet, und ich habe nie ernsthaft in Erwägung gezogen, zu LIV zu wechseln. Ich denke, ich habe in den letzten zwei Jahren deutlich gemacht, dass ich das nicht für mich sehe“, stellte der Nordire in einem Interview während des RBC Heritage auf Hilton Head klar.