62 Schläge: Ire Lowry egalisiert Major-Rekord

Der irische Golfprofi Shane Lowry spricht nach einer Rekordrunde ein Wort mit um den Sieg bei der PGA Championship. Der 37 Jahre alte Ryder-Cup-Gewinner benötigte am Samstag für die 18 Löcher in Louisville/Kentucky nur 62 Schläge und liegt nach drei Runden mit insgesamt 13 Schlägen unter Par in der Spitzengruppe.