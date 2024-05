Golf: Jäger fällt zurück - McIlroy gewinnt

Der Sieg beim mit 3,6 Millionen Dollar dotierten Turnier ging an Rory McIlroy, der auf der vierten Runde mit einer 65 glänzte und Olympiasieger Xander Schauffele (USA/272) mit insgesamt 267 Schlägen noch klar von der Spitze verdrängte. Für den 35-Jährigen war es der 26. Erfolg auf der Tour, er geht damit als einer der Favoriten in die PGA Championship. Das zweite Major des Jahres startet am Donnerstag im Valhalla Golf Club in Louisville/Kentucky.