Golf: Starker Auftakt von Kaymer bei Schauffeles Raketenstart

Historischer Auftakt vom Olympiasieger, starke erste Runde von Martin Kaymer: Im Sog des Raketenstarts von Xander Schauffele in die PGA Championship in Louisville hat auch der deutsche Golfprofi eine gute Rolle gespielt.

Einsam an der Spitze liegt momentan der US-Amerikaner Schauffele. Der Tokio-Sieger benötigte auf dem Par-71-Kurs nur 62 Schläge und kam mit der niedrigsten Runde in der Historie der PGA Championship ins Klubhaus. Auf den weiteren Plätzen folgen Tony Finau, Sahith Theegala und Mark Hubbard (alle 65 Schläge) an. Der Nordire Rory McIlroy (66) ist Fünfter, der Weltranglistenerste Scottie Scheffler liegt nach einer 67er-Runde auf Rang zwölf. Der 15-malige Major-Sieger Tiger Woods benötigte 72 Schläge.