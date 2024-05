Golfprofi Stephan Jäger aus München hat beim US-Turnier in Charlotte/North Carolina beste Chancen auf eine Topplatzierung. Der 34-Jährige, der an Ostern in Houston/Texas seinen Premierensieg auf der US-Tour gefeiert hatte, belegte nach einer 65er-Runde am zweiten Tag mit insgesamt 138 Schlägen den siebten Platz. Sein Rückstand auf die zweitplatzierten Rory McIlroy (Nordirland) und Jason Day (Australien) beträgt nur drei Schläge. Souveräner Halbzeit-Spitzenreiter mit 131 Schlägen war Olympiasieger Xander Schauffele (USA).