Golfprofi Jäger: Rang 20 in Texas

Golfprofi Stephan Jäger hat beim CJ Cup Bryan Nelson in McKinney/Texas eine Top-Position verpasst. Der gebürtige Münchner fiel beim mit 9,5 Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier auf dem TPC-Craig-Ranch-Course von Rang elf noch auf den geteilten 20. Platz zurück. Der Sieg ging an den Kanadier Taylor Pendrith mit 261 Schlägen. Jäger benötigte 268 Schläge für die vier Runden.

Jäger hatte zuletzt das Turnier in Houston/Texas gewonnen und sich deshalb erstmalig für das Masters in Augusta qualifiziert. Dort war er aber bereits am Cut gescheitert.