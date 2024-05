Golf-Superstar überzeugt nach Festnahme

Auf seiner zweiten Runde bei der PGA Championship in Louisville/Kentucky blieb der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler nach seiner vorübergehenden Festnahme fünf Schläge unter Par und schob sich zunächst auf Rang drei nach vorne. Zahlreiche Teilnehmer, darunter der Mettmanner Martin Kaymer, waren allerdings noch auf ihrer Runde. Die Führung übernahm zunächst Schefflers Landsmann Collin Morikawa (-11).

Der 27-jährige Scheffler wurde mit großem Applaus von den Zuschauern im Valhalla Golf Club empfangen, als er am Freitagmittag (Ortszeit) auf die Runde ging - und gleich mit einem Birdie loslegte.

Scheffler, der in der vergangenen Woche erstmals Vater wurde und im vergangenen Monat seinen zweiten Masters-Titel gewann, versucht, der erste Spieler seit 2015 zu werden, der die ersten beiden Major-Turniere in einem Kalenderjahr gewinnt.

Scheffler spricht von Missverständnis

Dabei waren die Voraussetzungen für Scheffler nach seinem schlagzeilenträchtigen „Missverständnis“ alles andere als ideal. Scheffler hatte offenbar versucht, am Freitagmorgen mit seinem Auto eine Polizeiabsperrung vor dem Klubgelände zu umfahren. Danach habe ein Polizist den Texaner gestoppt, ihn zum Aussteigen aus seinem Fahrzeug aufgefordert und danach sofort festgesetzt, berichtete ESPN .

Die Polizeiabsperrung war errichtet worden, nachdem es am frühen Freitagmorgen einen schweren Unfall gegeben hatte. Dabei war ein Fußgänger in der Nähe der Anlage von einem Shuttlebus erfasst und getötet worden.

Juristisches Nachspiel für Golf-Superstar?

Scheffler könnten aber juristische Folgen drohen. Dem Profi, der sich vehement gewehrt haben soll, werden laut Polizeibericht vier Straftatbestände zur Last gelegt, darunter tätlicher Angriff und rücksichtsloses Fahren.

Scheffler wurde in Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt, das Louisville Department of Corrections veröffentlichte ein Foto des millionenschweren Stars in orangefarbener Gefangenenkleidung. Rund eine halbe Stunde nach seiner Freilassung traf Scheffler pünktlich zum Abschlag im Klubhaus ein.