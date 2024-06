Der brutale Absturz eines gefeierten Superstars!

Rory McIlroy ist am Sonntag der Boden unter den Füßen weggerissen worden: Der Golfstar hat bei den US Open an den letzten Löchern seinen Vorsprung auf Bryson DeChambeau verspielt und musste sich letztlich geschlagen geben.

McIlroy galt als europäischer Tiger Woods

Gleich zwei sehr kurze Putts vergab McIlroy in der Endphase in Torrey Pines und sorgte bei Fans und Beobachtern für Entsetzen. Dabei hätte der US-Open-Triumph doch etwas magisches gehabt. Zu Beginn seiner Karriere galt der Nordire als Wunderkind und die europäische Antwort auf Tiger Woods.

Golf-Superstar McIlroy: Privatleben eine Achterbahnfahrt

So wurde McIlroy in zehn Jahren immer mehr zu einem unerfüllten Versprechen der Golfwelt, daran änderten auch die großen Ryder-Cup-siege mit Team Europa wenig. Dazu kamen zuletzt immer häufiger private Turbulenzen.

Scheidung, Affäre und dann Kehrtwende

Golfstar legt mehrwöchige Pause ein

Einen Tag danach kündigte der Golfstar an, erstmal eine Pause einzulegen, um sich mental und physisch von der Enttäuschung zu erholen. „Gestern war ein harter Tag, wahrscheinlich der härteste in meinen fast 17 Jahren als Profi-Golfer“, gestand er auf X. Zudem schrieb McIlroy, dass er für die Genesis Scottish Open (ab dem 11. Juli) und The Open (ab dem 14. Juli) zurückkehren wird. „Ich habe immer wieder meine Widerstandsfähigkeit gezeigt und werde es erneut tun. Die positiven Aspekte der Woche überwiegen bei weitem die negativen“, so der 35-Jährige.