Golf: Rahms US-Open-Teilnahme gefährdet

von SID 11.06.2024 • 18:20 Uhr Jon Rahm bangt um seine Teilnahme an der US Open. Der Spanier gewann das Turnier 2021 in San Diego.

Der zweimalige Majorsieger Jon Rahm bangt um seine Teilnahme an der US Open. Der 29-Jährige musste am vergangenen Wochenende das Golfturnier in Dublin/Ohio aufgrund einer Infektion am linken Fuß aufgeben. „Es ist besser geworden, aber ich habe definitiv noch Schmerzen“, sagte der Spanier am Dienstag: „Was diese Woche angeht: Ich weiß es nicht.“

Das dritte Major des Jahres beginnt am Donnerstag. Rahm, der seit Anfang des Jahres Teil der saudi-arabischen LIV-Tour ist, soll um 13.36 Uhr Ortszeit am ersten Loch des Pinehurst Resorts abschlagen. Der Weltranglistenachte hatte das Turnier 2021 gewonnen. Als Titelverteidiger geht der US-Amerikaner Wyndham Clark an den Start.