Wegen Lebensleistung: "Freikarten" für Golfstar Woods

Freikarten für Tiger Woods: Als Belohnung für seine „außergewöhnliche Lebensleistung“ darf der Golfstar künftig per Sonderregelung wohl jederzeit an den acht Topevents der US-Serie teilnehmen. Laut ESPN hat die PGA Tour bereits am Dienstag per Memo über diese Entscheidung informiert, die Majors betrifft die Sonderregelung nicht. Das besondere Startrecht für Woods soll ab 2025 gelten.