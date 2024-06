Woods über US Open: "Habe die Kraft es zu schaffen"

Golf-Ikone Tiger Woods blickt optimistisch auf die anstehenden US Open und peilt seinen 16. Major-Triumph an. "Ich habe das Gefühl, dass ich die Kraft habe es zu schaffen", sagte der 48-Jährige am Dienstag. Seit einem Autounfall 2021, bei dem der US-Amerikaner schwere Beinverletzungen davongetragen hatte, kämpft Woods immer wieder mit seiner Fitness.