British Open: Woods enttäuscht - Debütant Brown in Führung

Golf-Ikone Tiger Woods hat am ersten Tag der British Open eine erneute Enttäuschung hinnehmen müssen. Nach einer 79er-Runde (+8) zum Auftakt steht der 48-Jährige auf dem geteilten 138. Platz, damit droht der 15-maligen Major-Sieger zum zweiten Mal in seiner Karriere den dritten Major-Cut in Folge zu verpassen. Schon bei der US Open und der PGA Championship war für die ehemalige Nummer eins der Welt nach zwei Runden Schluss.