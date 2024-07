Comeback und Abschied einer Golf-Legende live bei SPORT1: BMW International Open im TV und Stream

Anfang Juli findet wieder einmal das BMW International Open in München statt. Mit Bernhard Langer kehrt eine Golf-Legende nach zwölf Jahren wieder zu dem Wettbewerb zurück. SPORT1 übertragt live.

Das Golf -Jahreshighlight steht vor der Tür! Von Donnerstag, dem 4. Juli bis Sonntag, den 7. Juli treffen sich die Golfer in München Eichenried für die BMW International Open. SPORT1 übertragt das Event auf allen Plattformen.

Titelverteidiger des Wettbewerbs ist der Südafrikaner Thriston Lawrence. In einer spannenden Finalrunde setzte er sich gegen den Niederländer Joost Luiten und den Deutschen Max Kieffer durch.

Bernhard Langer tritt nach zwölf Jahren wieder an

Erstmals seit zwölf Jahren tritt Golf-Legende Bernhard Langer wieder bei dem Wettbewerb auf deutschem Boden an. Damit kehrt ein zweimaliger Masters-Champion, sechsmaliger Ryder-Cup-Sieger und der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der PGA Tour Champions wieder bei dem „Traditionsturnier in meiner bayrischen Heimat an“, wie Langer selbst sagt. Es wird das letzte Turnier auf der DP World Tour für den erfolgreichsten deutschen Golfer.