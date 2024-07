Golf: Schotte siegt bei Langer-Abschied I BMW Open München

Ewan Ferguson darf zum ersten Mal seit 2022 jubeln und gewinnt die BMW Open in Eichenried. Bernhard Langer war bei seinem letzten Turnier auf der DP World Tour bereits am Cut gescheitert.

Golfprofi Ewen Ferguson hat die 35. BMW Open in München-Eichenried gewonnen und seinen dritten Turniersieg auf der DP World Tour gefeiert. Der 28-jährige Schotte setzte sich am Sonntag mit insgesamt 18 Schlägen unter Par vor Jordan Smith (England) und David Micheluzzi (Australien) auf einem geteilten zweiten Platz durch.

Ferguson dufte zum ersten Mal seit zwei Jahren jubeln. 2022 hatte er jeweils ein Turnier in Katar und Nordirland gewonnen. Sein bisher bestes Ergebnis in diesem Jahr war ein siebter Platz bei den Magical Kenya Open gewesen.

Deutsche Legende verabschiedet sich

Bester Deutscher wurde Jeremy Paul auf Rang 20. Golf-Ikone Bernhard Langer war schon am Freitag bei seinem letzten Auftritt auf der DP World Tour am Cut gescheitert. Langer hatte sich am Donnerstag nach einer Runde über 73 Schläge (+1) verabschieden müssen. Am Vortag hatte er eine 71er-Runde gespielt.