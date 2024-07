Golf: Xander Schauffele triumphiert bei British Open

Der US-amerikanische Golfprofi Xander Schauffele hat die 152. British Open gewonnen und seinen zweiten Major-Sieg in diesem Jahr gefeiert. Nach einer starken 65er-Runde am am vierten und letzten Tag im schottischen Troon beendete der 30-Jährige das Turnier mit 275 Schlägen und ließ damit Justin Rose (England) und Billy Horschel (USA) knapp hinter sich. Schauffele hatte im Mai bereits die PGA Championship gewonnen.