Golfer Dunlap schreibt Geschichte

Golfer Nick Dunlap gelingt in Kalifornien etwas, das vor ihm noch keiner geschafft hat. Nach einer Aufholjagd ist die Freude groß.

Golfer Nick Dunlap gelingt in Kalifornien etwas, das vor ihm noch keiner geschafft hat. Nach einer Aufholjagd ist die Freude groß.

Der US-Amerikaner Nick Dunlap hat ein gar nicht mal so kleines Kapitel Golf-Geschichte geschrieben. Mit seinem Sieg bei den Barracuda Championship hat der 20-Jährige als erster Golfer in derselben Saison auf der PGA-Tour Turniere als Profi und als Amateur gewonnen.

Aufholjagd sorgt für Golf-Novum

Dunlap hatte sich im Januar als Amateur beim American-Express-Turnier in Kalifornien durchgesetzt, am Sonntag ließ er nun den ersten Erfolg als Profi folgen. Damit ist er auch der erste Golfer seit dem frischgebackenen British-Open-Champion Xander Schauffele 2017, der in einer Rookie-Saison auf der PGA-Tour zweimal gewann.