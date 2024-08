British Open: Henseleit schafft nach Fehlstart noch den Cut

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Esther Henseleit hat sich bei den British Open am zweiten Tag gesteigert und den Cut beim letzten Major des Jahres geschafft. Nachdem die Profigolferin aus Hamburg zunächst einen Fehlstart erwischt und mit einer 77er Runde auf einem geteilten 99. Rang gelegen hatte, kletterte sie am Freitag auf den 60. Platz mit insgesamt vier Schlägen über Par.

Henseleit benötigte im schottischen St. Andrews nach drei Bogeys 71 Schläge, die Weltranglistenerste und Führende Nelly Korda wie am Vortag 68. Auch für Alexandra Försterling lief der zweite Tag besser. Die Berlinerin ließ den 76 Schlägen vom Vortag 72 folgen und schaffte ebenfalls den Cut. Für Sophia Popov (St. Leon-Rot), Patricia Isabel Schmidt (Kirchheim-Wendlingen) und Olivia Cowan (Worms/78) ist das Major hingegen beendet.

Henseleit, die eine Woche nach ihrem Coup von Paris bei den Scottish Open erneut den zweiten Platz belegt hatte, spielt beim fünften Major der Saison auch um ihre Teilnahme am Solheim Cup - dem Vergleich zwischen Europa und den USA. Dafür benötigt die 25-Jährige gute Ergebnisse auf der Ladies-European-Tour und möglichst viele Punkte in der Weltrangliste.

Verpasst Henseleit die sportliche Qualifikation für das Highlight, könnte sie immer noch per Wildcard teilnehmen. Europa-Kapitänin Suzann Pettersen aus Norwegen darf vier der zwölf Starterinnen persönlich auswählen. Der Solheim Cup wird in diesem Jahr vom 13. bis 15. September auf dem US-Kurs in Gainesville/Virginia ausgetragen.