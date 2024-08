British Open: Henseleit verpasst Topergebnis

SID 25.08.2024 • 19:40 Uhr Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin spielt ausgerechnet zum Abschluss ihre schwächste Runde.

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Esther Henseleit hat bei der British Open keine Aufholjagd wie bei ihrem Coup in Paris vor zwei Wochen hinlegen können. Die Profigolferin aus Hamburg spielte auf ihrer Schlussrunde in St. Andrews eine 78 und fiel vom zehnten Rang auf Position 37 zurück. Ein Quintett um Olympiasiegerin Lydia Ko (Neuseeland) und die Weltranglistenerste Nelly Korda aus den USA kämpfte am Sonntagabend auf dem Par-72-Kurs noch um den Sieg.

Henseleit, die sich beim letzten Major des Jahres auch für einen Platz im europäischen Solheim-Cup-Team empfehlen wollte, hatte nach einer schwachen 77 zum Start und einer 71 am Freitag nur knapp den Cut geschafft. Eine ganz starke Runde mit 66 Schlägen bescherte ihr am Samstag dann den Sprung in die erweiterte Spitzengruppe.

Henseleit überraschte bei Olympia

Alexandra Försterling (Berlin), neben Henseleit die zweite deutsche Olympia-Teilnehmerin in Paris, beendete das Turnier in Schottland nach einer 76 zum Abschluss auf dem 60. Platz. Für die frühere British-Open-Siegerin Sophia Popov (St. Leon-Rot), Patricia Isabel Schmidt (Kirchheim-Wendlingen) und Olivia Cowan (Worms) war das Major hingegen schon nach dem Cut am Freitag beendet.