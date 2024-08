Eine Woche nach Olympia: Henseleit erneut auf Rang zwei

Die deutsche Top-Golferin Esther Henseleit hat nach ihrem Silber-Coup in Paris auch bei den Scottish Open den zweiten Platz erreicht und damit wichtige Punkte in der Qualifikation zum Solheim Cup eingefahren. Die 25-Jährige spielte auf der Schlussrunde des Par-72-Kurses eine 70 und musste mit insgesamt 277 Schlägen nur der US-Amerikanerin Lauren Coughlin (274) den Vortritt lassen.

Anders als bei den Olympischen Spielen war Henseleit in Ayrshire vom ersten Tag an in der Spitzengruppe vertreten und schob sich Stück für Stück bis auf den zweiten Rang vor. Durch das starke Abschneiden in Schottland steigen die Chancen der Hamburgerin auf eine Teilnahme am Solheim Cup, dem Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA.