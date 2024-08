Eine Woche nach Olympia: Henseleits nächste Traumrunde

SID 17.08.2024 • 19:19 Uhr Die deutsche Golferin hat am Sonntag in Schottland die Chance auf den nächsten Erfolg.

Dank der nächsten Traumrunde könnte Esther Henseleit genau eine Woche nach ihrem Olympia-Coup den nächsten Erfolg feiern. Die Profi-Golferin spielte am dritten Tag der Scottish Open eine herausragende 66, blieb damit sechs Schläge unter dem Platzstandard und geht als Gesamtdritte in die Schlussrunde. Henseleit (207) ist dem amerikanischen Führungsduo Lauren Coughlin (204) und Megan Khang (205) auf den Fersen.

"Ich werde versuchen, mich auf mein Spiel zu konzentrieren, Schlag für Schlag zu nehmen. Mal sehen, was am Ende des Tages dabei herauskommt", sagte Henseleit. Mit dieser Taktik war sie am vergangenen Sonntag hervorragend gefahren: Bei den Olympischen Spielen spielte sie am letzten Tag eine 66 und verbesserte sich damit von Rang 13 auf Position 2. Völlig überraschend gewann sie in Paris Silber.

Henseleit nach Olympia weiter in Topform

Am Samstag im schottischen Ayrshire war keine Konkurrentin stärker als Henseleit, für die das Turnier nahe Glasgow besondere Bedeutung hat. Die 25-Jährige kämpft noch um die Qualifikation für den Solheim Cup, den Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA.

Die Teilnahme wird über zwei Ranglisten geregelt: Die Leistungen auf der Ladies-European-Tour werden ebenso berücksichtigt wie die Punkte in der Weltrangliste. In beiden Klassements benötigt Henseleit gute Ergebnisse in Ayrshire und vor allem auch bei den British Open Ende August, dem fünften und letzten Majorturnier des Jahres.

