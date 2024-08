Golf: Henseleit hält Kontakt zur Spitze

SID 16.08.2024 • 21:40 Uhr Die 25-Jährige erwischt am Freitag einen schlechten Start, lässt sich davon aber nicht beirren.

Profi-Golferin Esther Henseleit ist weiterhin in starker Form und liegt auch nach dem zweiten Tag der Scottish Open in Reichweite zur Spitze. In Ayrshire spielte die Silber-Gewinnerin von Paris eine 71, blieb damit einen Schlag unter dem Platzstandard und steht nach zwei Runden bei 141 Schlägen auf dem geteilten sechsten Rang.

Mit drei Schlägen weniger liegt Olympiasiegerin Lydia Ko (Neuseeland) auf dem geteilten dritten Platz, die Führung haben Megan Khang (USA) und Minjee Lee (Australien) mit je 136 Schlägen inne. Henseleit behielt nach einem frühen Triple-Bogey auf der drei die Nerven und holte auf der zweiten Platzhälfte mit fünf Birdies wieder auf. Alexandra Försterling (Berlin), zweite deutsche bei Olympia, brauchte für die ersten beiden Runden 145 Schläge und schaffte damit ebenfalls den Cut.

Für Henseleit hat die Veranstaltung nahe Glasgow besondere Bedeutung, weil sie noch um die Qualifikation für den Solheim Cup kämpft. Sie müsse sich "schnell wieder zusammenreißen", sagte sie schon bald nach dem Gewinn ihrer völlig überraschenden Olympia-Medaille, "die nächsten zwei Wochen sind relativ wichtig für mich."

Für den Solheim Cup, den Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA, läuft die Qualifikation über zwei Ranglisten: Die Leistungen auf der Ladies-European-Tour werden ebenso berücksichtigt wie die Punkte in der Weltrangliste. In beiden Klassements benötigt Henseleit noch gute Ergebnisse in Ayrshire und vor allem auch bei den British Open Ende August, dem fünften und letzten Majorturnier des Jahres.

