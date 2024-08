Nach Olympia-Sensation: Golferin Henseleit bestätigt gute Form

SID 15.08.2024 • 19:31 Uhr In Schottland gelingt der Silber-Gewinnerin ein vielversprechender Start. Das Turnier hat besondere Bedeutung für Henseleit.

Profi-Golferin Esther Henseleit hat den unverhofften Schwung der Olympischen Spiele mit in den sportlichen Alltag genommen. Die Silber-Gewinnerin von Paris startete am Donnerstag gut in das Turnier im schottischen Ayrshire, mit einer 70er-Runde blieb sie zwei Schläge unter Par und lag zunächst recht sicher in den Top 10 des Events. Zahlreiche Golferinnen hatten am frühen Abend ihre Runde noch nicht beendet.

Zwei Schläge weniger als Henseleit benötigten die Südkoreanerin Kim Alim und Megan Khan aus den USA, die sich vorerst die Führung teilten. Olympiasiegerin Lydia Ko aus Neuseeland benötigte 69 Schläge und steht - wie zuletzt in Paris - noch etwas besser da als Henseleit.

Henseleit holte überraschend Silber

Für die Deutsche hat die Veranstaltung nahe Glasgow besondere Bedeutung, weil sie noch um die Qualifikation für den Solheim Cup kämpft. Sie müsse sich "schnell wieder zusammenreißen", sagte sie schon bald nach dem Gewinn ihrer völlig überraschenden Olympia-Medaille, "die nächsten zwei Wochen sind relativ wichtig für mich."

Für den Solheim Cup, den Kontinentalvergleich zwischen Europa und den USA, läuft die Qualifikation über zwei Ranglisten: Die Leistungen auf der Ladies-European-Tour werden ebenso berücksichtigt wie die Punkte in der Weltrangliste. In beiden Klassements benötigt Henseleit noch gute Ergebnisse in Ayrshire und vor allem auch bei den British Open Ende August, dem fünften und letzten Majorturnier des Jahres.

