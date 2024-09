Golf: Woods hat sich weiterem Rückeneingriff unterzogen

In diesem Jahr trat der langjährige Weltranglistenerste und 15-malige Major-Sieger nur bei fünf Turnieren an.

Golf-Ikone Tiger Woods hat sich am Freitag einem weiteren Eingriff am Rücken unterzogen. Wegen eines eingeklemmten Nervs im unteren Rückenbereich sei bei ihm eine Mikrodekompressions-Operation vorgenommen worden, teilte der 48-Jährige bei X mit. Der minimalinvasive Vorgang wurde im Hospital for Special Surgery in West Palm Beach/Florida vorgenommen.